Вильнюс, 4 октября, 2021, 10:54 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян готов провести переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на встрече с представителями армянской общины в Вильнюсе. Об этом сообщила пресс-секретарь главы армянского правительства Мане Геворгян в соцсети Facebook.

Kremlin.ru Никол Пашинян

«Могу сказать, что мы уже несколько раз приветствовали заявления сопредседателей Минской группы ОБСЕ, в которых они неоднократно заявляли о необходимости урегулировать нагорнокарабахский конфликт и восстановить мирный процесс», — процитировала Геворгян слова Пашиняна.

Он также заявил, что готов предоставить Баку карты минных полей на территориях, перешедших под контроль Азербайджана. Премьер-министр хочет их обменять на пленных.

Напомним, Пашинян 3 октября прибыл официальным визитом в Литву. В рамках визита запланированы встречи с премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните, президентом страны Гитанасом Науседой и председателем Сейма Викторией Чмилите-Нильсен.