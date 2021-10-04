Москва, 4 октября, 2021, 10:35 — ИА Регнум. Нефть продолжила укрепляться 1 октября, завершив в плюсе шестую неделю подряд, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициям Арсений Дадашев.

(сс) Vincent Eisfeld Штаб-квартира ОПЕК в Вене

«При этом котировки нефти Brent воздержались от обновления максимумов, отмеченных в районе отметки $80 за баррель ранее в течение недели, и обосновались вблизи уровня $79.

Сегодня, 4 октября, черное золото торгуется с небольшим медвежьим уклоном, определяясь с дальнейшим вектором движения.

Главным отраслевым событием дня и недели станет сегодняшнее заседание ОПЕК+, которое задаст тон рынку как минимум до конца дня. Базовый сценарий предполагает увеличение добычи на 400 тыс. баррелей в день, и такое решение будет благоприятным для рынка.

Если же производители решатся на более агрессивные действия, Brent рискует показать довольно глубокий локальный откат от максимумов. Впрочем, вероятность такого решения невелика — картель, скорее всего, будет действовать осторожно.

Тем временем пятничные данные от Baker Hughes в очередной раз не оказали значимого влияния на поведение котировок, отразив увеличение числа буровых установок в США еще на семь единиц, до 428 единиц на прошлой неделе.

В начале недели отношение инвесторов к риску выглядит неоднозначно, и вплоть до объявления решения ОПЕК+ котировки нефти будут пребывать в подвешенном состоянии.

В случае вердикта, который устроит игроков, не исключено тестирование психологического уровня $80 впервые за три года», — считает эксперт.

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