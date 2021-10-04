Тбилиси, 4 октября, 2021, 10:33 — ИА Регнум. В Грузии в течение последних суток в ходе 16 066 исследований на SARS-CoV-2 выявили 867 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 4 октября обнародовали на официальном сайте правительства страны Stopcov.ge.

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Всего на текущую дату в стране выявили 618 620 человек, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 591 668 победили инфекцию, в том числе 1877 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 9068 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 30 скончались в течение последних суток. В стационаре на лечении находится 4133 пациента, в оборудованных гостиницах — 601.

Днём ранее в Грузии после проведения 22 107 тестов выявили 1164 носителя SARS-CoV-2. Выздоровевшими медики признали 2292 человека, умерли за сутки 33 пациента с COVID-19.

Стоит отметить, что в Грузии 2 октября, несмотря на сложную эпидситуацию, провели выборы в органы местного самоуправления. На избирательных участках были приняты меры профилактики распространения коронавируса.