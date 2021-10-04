Тбилиси, 4 октября, 2021, 10:21 — ИА Регнум. 4 октября в школах Грузии возобновилось очное обучение. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения и науки страны.

Александра Майер ИА REGNUM В классе

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«Все рекомендации, разработанные Минздравом, будут строго соблюдаться в школах, что обеспечит профилактику вируса и доступ к качественному образованию», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в учебных заведениях соблюдаются меры профилактики эпидемии. Все, кто находится в школах, в том числе ученики младших классов, обязаны носить защитные маски. Учителя регулярно за счет государства походят тест на коронавирус. Школы снабжены средствами гигиены.

Сообщается, что родители имеют право оставить своих детей на дистанционном обучении. Поменять форму обучения на очную или обратно можно каждый четверг, оставив заявку на специальном сайте.

Напомним, учебный год в Грузии начался 15 сентября. Из-за сложной эпидситуации в стране занятия до 4 октября проходили в дистанционном формате.