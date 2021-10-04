* ИГ — запрещённая в России организация

Кабул, 4 октября, 2021, 10:20 — ИА Регнум. В Афганистане ликвидирована ячейка террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом заявил заместитель министра информации и культуры талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забиулла Муджахид.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

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Он уточнил, что операцию против боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) спецназ «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) провёл вечером 3 октября в 17-м районе Кабула. В результате «центр организации ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был полностью разрушен, а все находившиеся в нём члены террористической организации ликвидированы», написал в Twitter Муджахид.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября в результате столкновений с боевиками террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) погибли не менее 17 членов радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Столкновения произошли в провинции Забуль на границе с Пакистаном, где боевики ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) устроили засаду.