Ростов-на-Дону, 4 октября, 2021, 10:09 — ИА Регнум. Ряд новых ограничений, связанных с ростом числа случаев заражения коронавирусом, вступили в силу с 4 октября в Ростовской области. Временные ограничительные меры будут действовать до особого распоряжения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: инфекция становится стремительной — все новости»

Согласно документу, на «удалёнку» должны быть переведены не менее трети сотрудников предприятий и организаций. Это касается возрастных работников и сотрудников, страдающих хроническими заболеваниями.

Временно ограничено проведение профилактических осмотров и диспансеризации взрослого населения, за исключением углубленной диспансеризации переболевших COVID-19, детей, проведения вакцинации.

Заполняемость зрительных залов не должна превышать 50%, временно закрыты танцевальные площадки. До 1 ноября прекращена работа кружков и секций. Они могут быть переведены в онлайн-формат, если такая форма занятий позволительна.