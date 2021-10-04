Тирасполь, 4 октября, 2021, 10:06 — ИА Регнум. В ходе 519 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 160 случаев заражения коронавирусом. Об этом 4 октября сообщает пресс-центр МВД ПМР.

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике выявили 56 847 носителей SARS-CoV-2. Из них победили инфекцию 52 997 человек, в том числе 359 — за последние сутки.

В общей сложности в ПМР зафиксировали 1362 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19. В течение последних суток зарегистрировали шесть таких случаев.

Днём ранее в Приднестровье провели 1036 исследований на SARS-CoV-2 и выявили 322 случая заражения коронавирусом. За сутки выздоровели 103 человека. В республике зафиксировали четыре случая смерти пациентов с COVID-19.

Стоит отметить, в ПМР на прошлой неделе в сутки в среднем выявляли 240 носителей коронавируса. Это почти на 39% больше, чем неделей ранее.