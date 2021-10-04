Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 4 октября, 2021, 11:53 — ИА Регнум. В селе Новый Мир Комсомольского района Хабаровского края торжественно открыли после реконструкции центральную площадь. Благоустройство началось ещё в 2020 году в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда», сообщили корреспонденту ИА REGNUM 4 октября в пресс-службе правительства региона.

Марина Каширская ИА REGNUM Площадь

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Новая площадь стала подарком для жителей села к 95-летию Комсомольского района и Дню рождения Хабаровского края.

На площади уложили брусчатку, обустроили клумбы и установили малые архитектурные формы. Также на площади установили открытую сцену.

Завершающим элементом в благоустройстве стала установка детского городка.

«В восьми сёлах и посёлках района в этом году проведены работы по благоустройству общественных и дворовых территорий более чем на 12 млн рублей. Федеральные, районные и краевые средства, труд жителей, их любовь к своему району воплощаются в реальные объекты и служат людям», — сказал глава района Александр Коломыцев.

Как сообщало ИА REGNUM, благоустройство 53 объектов — 41 общественной территории и 12 дворов завершено в Тверской области в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».