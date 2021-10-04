Сеул, 4 октября, 2021, 09:56 — ИА Регнум. В сети обнародованы фотографии тестового прототипа кроссовера Kia Niro нового поколения. Снимки размещены на сайте Motor1.

Motor1 Kia Niro нового поколения

Прототип Kia Niro на снимках покрыт камуфляжем. Однако можно рассмотреть, что у модели была изменена передняя часть. Кроссовер получил новую оптику и другой бампер с большими воздухозаборниками.

Корма, которая покрыта более плотным камуфляжем, выделяется иной линией остекления, а фонари похожи на те, что есть у концепта Habaniro, представленного в 2019 году.

По предварительной информации, Kia Niro нового поколения будет оснащаться гибридной силовой установкой, состоящей из 1,6-литрового мотора. Кроме того, Kia может выпустить полностью электрифицированную версию Niro.

Ранее в России были представлены обновленные седан Rio и кросс-хэтчбек Rio X, а также рестайлинговый седан Cerato.

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