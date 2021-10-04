Появились фотографии Kia Niro нового поколения
Сеул, 4 октября, 2021, 09:56 — ИА Регнум. В сети обнародованы фотографии тестового прототипа кроссовера Kia Niro нового поколения. Снимки размещены на сайте Motor1.
Прототип Kia Niro на снимках покрыт камуфляжем. Однако можно рассмотреть, что у модели была изменена передняя часть. Кроссовер получил новую оптику и другой бампер с большими воздухозаборниками.
Корма, которая покрыта более плотным камуфляжем, выделяется иной линией остекления, а фонари похожи на те, что есть у концепта Habaniro, представленного в 2019 году.
По предварительной информации, Kia Niro нового поколения будет оснащаться гибридной силовой установкой, состоящей из 1,6-литрового мотора. Кроме того, Kia может выпустить полностью электрифицированную версию Niro.
Ранее в России были представлены обновленные седан Rio и кросс-хэтчбек Rio X, а также рестайлинговый седан Cerato.
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