Веллингтон, 4 октября, 2021, 09:56 — ИА Регнум. Стратегия искоренения SARS-CoV-2 в Новой Зеландии будет постепенно заменена новой моделью, которая учитывает уровень вакцинации от заболевания, когда она представила трехэтапную «дорожную карту» по выводу Окленда из локдауна. Об этом, как написала британская The Guardian, заявила премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, выступая на пресс-конференции 4 октября.

GregorRichardson Джасинда Ардерн

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«Тогда [стратегия] искоренения имела значения, поскольку у не было вакцин … Теперь у нас есть есть больше возможностей, и у нас есть все основания с оптимизмом смотреть в будущее», — заявила премьер-министр страны.

«Впервые правительство объявило об отказе от амбициозной стратегии искоренения, которая в значительной степени спасла страну от вируса. Ардерн отметила, что эта стратегия хорошо послужила Новой Зеландии, но всегда предполагалось, что от нее потом откажутся», — пишут британские журналисты.

«Появление вакцин означает, что в будущем мы сможет действовать по-другому … но даже в этом случае наша стратегия остается неизменной: пока случаи заболевания будут продолжать выявляться, мы намерены контролировать распространение вируса, искоренять его и предотвращать госпитализацию пациентов», — подчеркнула Ардерн.