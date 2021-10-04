Канберра, 4 октября, 2021, 09:51 — ИА Регнум. По состоянию на 4 октября 79,61% населения Австралии получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19. По данным министерства здравоохранения, 56,88% граждан страны старше 16 лет считаются полностью привитыми. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Введение вакцины

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Напомним, что в соответствии с общенациональным планом по снятию ковид-ограничений в Австралии, утвержденным общенациональным кабинетом под руководством премьер-министра страны Скотта Моррисона, для снятия локдаунов в штатах и территориях охват обоими компонентами вакцины должен составлять 70%.

Ближе всех к достижению общенационального целевого показателя подошел Новый Южный Уэльс, где по состоянию на 4 октября 67,45% жителей считаются полностью привитыми от COVID-19. Ожидается, что снятие локдауна в районе Большого Сиднея произойдет 11 октября. В австралийской прессе это число уже называют «Днем свободы».

Всего на территории Австралии было поставлено 28,7 миллионов прививок от COVID-19.