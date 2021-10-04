Подгорица, 4 октября, 2021, 09:47 — ИА Регнум. К 1 октября 2021 года в Черногории57,1 процента сотрудников сферы образования получили первую дозу или были ревакцинированы против коронавируса, сообщил порталу RTCG директор института общественного здравоохранения Игорь Галич.

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«Из общего числа работников сферы образования до 1 октября 2021 года 7862 человека получили одну или две дозы вакцины, что составляет 57,1 процента», — сказал Галич.

Он напомнил, что к августу этого года Черногория провела более полумиллиона тестов, а за весь 2020 год — более 130 тысяч тестов. В Черногории почти 54 процента взрослого населения были вакцинированы первой дозой вакцины от коронавируса, а 47 процентов были ревакцинированы.