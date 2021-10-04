Париж, 4 октября, 2021, 09:45 — ИА Регнум. В шести департаментах, расположенных на юго-востоке Франции, из-за сильных дождей и риска наводнений введен повышенный уровень погодной опасности. Об этом 4 октября сообщает метеорологическая служба страны Meteo France на своей странице в соцсети Twitter.

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Уточняется, что максимальный уровень тревоги — «красный» — буде введен 4 октября с 12:00 (13:00 мск) в департаменте Буш-дю-Рон, где, как ожидают синоптики, выпадет в течение дня от 200 до 240 мм осадков.

При этом «оранжевый» — предпоследний уровень погодной опасности — уже введен в департаментах Альпы Верхнего Прованса, Приморские Альпы, Вар, Воклюз, Верхняя Корсика.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Из-за угрозы наводнения экстренными службами Китая было эвакуировано 4430 человек в провинции Ляонин, расположенной в северо-западной части страны.