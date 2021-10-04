Москва, 4 октября, 2021, 09:27 — ИА Регнум. Солнечная и сухая погода ожидается в Москве 4 октября, сообщает центр «Фобос».

Дарья Антонова ИА REGNUM Переменчивая погода

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"В понедельник синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится юго-западной периферией антициклона, благодаря чему начало недели ознаменуется относительно солнечной и сухой погодой при температурном фоне, соответствующем климатической норме», — говорится в прогнозе.

По данным синоптиков, в столице будет облачно с прояснениями, осадки не ожидаются. Воздух прогреется до 12 градусов тепла, в Подмосковье — до 13 градусов. Скорость ветра не превысит шести метров в секунду.