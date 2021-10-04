Сеул, 4 октября, 2021, 09:26 — ИА Регнум. В сентябре 2021 года внутренними авиалиниями Южной Кореи воспользовались 2,52 млн человек, что на 7% меньше по сравнению с августом текущего года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на данные министерства земли, инфраструктуры и транспорта.

Michael Sean Gallaghe В Южной Корее

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Согласно опубликованным данным, сокращение пассажиропотока наблюдается на протяжении четырёх месяцев подряд.

Между тем, с 17 по 22 сентября пассажиропоток 14 аэропортов страны увеличился в годовом исчислении на 25,5%, до 1,31 млн человек.

Специалисты отмечают, что спрос на внутренние авиаперевозки продолжит падать, однако спрос на международные авиаперевозки, напротив, возрастёт по мере увеличения людей, прошедших полную вакцинацию от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 1673 случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 319 777.

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