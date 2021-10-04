Вашингтон, 4 октября, 2021, 09:36 — ИА Регнум. 35 действующих и бывших национальных лидеров, а также 400 чиновников из примерно сотни стран фигурируют в так называемом досье Пандоры — документе о предполагаемой причастности к офшорным схемам. Таковы данные Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP).

Vlada.cz Андрей Бабиш

«Досье Пандоры» ранее опубликовал Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), который получает финансирование в том числе из фонда Джорджа Сороса. В ICIJ расследование назвали самым крупным своим разоблачением финансовых секретов.

Один из фигурантов досье — президент Украины Владимир Зеленский. Ему приписывают, в частности, регистрацию офшорной компании и вывод прибыли от зарубежного бизнеса через офшорные схемы.

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По данным ICIJ, чешский премьер-министр Андрей Бабиш через офшорные схемы приобрёл замок на юге Франции за $22 млн, а родственники президента Азербайджана Ильхама Алиева, напротив, продали недвижимость в Великобритании на 400 млн фунтов стерлингов.

Премьер-министру Бахрейна и дяде нынешнего короля Халифе бен Сальману Аль Халифе, умершему осенью 2020 года, приписывают покупку недвижимости в Швейцарии и Германии. Для этого использовалась подставная офшорная фирма с активами на $60 млн.

Среди других фигурантов досье — эмир Катара, действующие президенты Чили, Эквадора и Доминиканской Республики, а также одиннадцать бывших лидеров стран Латинской Америки.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Эдвард Сноуден указал на «смешное в этой серьезной истории».

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