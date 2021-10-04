Канберра, 4 октября, 2021, 10:13 — ИА Регнум. 105-летняя Приметта Джакопини прожила жизнь, полную приключений, на двух континентах. Влюбившись в летчика-истребителя времен Второй мировой войны, она с трудом сбежала из Европы, застав приход к власти Бенито Муссолини, и впоследствии отстаивала права своей дочери-инвалида в гораздо менее просвещенное время. Однако совсем недавно женщина заболела COVID-19, который оказался для нее смертельным. Об этом 4 октября сообщил телеканал Nine News.

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По словам ее дочери, Джакопини была человеком, у которого не было привычки сдаваться.

«Я думаю, моя мать была бы с нами еще немного дольше, если бы она не подхватила COVID-19», — заявила в комментарии Nine News 61-летняя дочь Дорен Джакопини.

Италия вступила во Вторую мировую войну в июне 1940 года. Местная полиция предупредила Приметту уехать, потому что Муссолини хотел, чтобы американские граждане покинули страну. Приметта отказалась. Несколько недель спустя полиция приказала ей убираться из страны, предупредив, что она может оказаться в концентрационном лагере.

Как отмечают журналисты, избежав ужасов фашистов, женщина так и не смогла справиться с COVID-19, который не щадит никого.