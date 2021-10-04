Маскат, 4 октября, 2021, 09:07 — ИА Регнум. Не менее девяти человек стали жертвами тропического циклона «Шахин», обрушившегося на районы Омана и Ирана. Об этом 4 октября сообщает BBC News.

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Отмечается, что шторм достиг Омана и Ирана 3 октября и отдельные порывы ветра при этом достигали скорости от 120 до 150 км/ч. Вместе с тем, указывается, что в Омане еще до шторма в результате наводнения погибли три человека, включая одного ребенка.

Кроме того, уточняется, из прибрежных районов страны из-за шторма эвакуировали тысячи людей и что авиасообщение с Оманом было приостановлено.

Также указывается, что власти Ирана заявили о гибели шести человек в порту в юго-восточной провинции Систан и Белуджистан из-за шторма «Шахин» и повреждениях объектов электроснабжения и дорог.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября стало известно, что экстренное предупреждение было объявлено в районе Сочи из-за угрозы формирования смерчей.