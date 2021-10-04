Канберра, , 09:07 — REGNUM Министр транспорта штата Новый Южный Уэльс (юго-восток Австралии) Эндрю Констанс не намерен «гнаться за своим товарищем», сражаясь с казначеем и фаворитом нынешней гонки Домиником Перротте, чтобы стать следующим премьер-министром штата. Об этом 4 октября сообщил телеканал Nine News.

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По словам Констанса, важно, чтобы Либеральная партия Австралии быстро назначила главного претендента на пот главы правительства Нового Южного Уэльса после неожиданной отставки Глэдис Бережиклян на прошлой неделе, учитывая пандемию коронавируса и необходимости вывести Большой Сидней из многомесячного локдауна.

«Зная страсть, которую Дом [Перротте] испытывал к этому посту в течение длительного периода времени, я не собираются гнаться за своим товарищем», — заявил Констанс в эфире телеканала.

Министр также отметил, что сама Береджиклян все еще пребывает «в шоке» после стремительного развития событий, которое привело к ее отставке.

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