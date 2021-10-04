Джакарта, 4 октября, 2021, 09:04 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо потребовал, чтобы вакцинация против коронавируса в провинции Западное Папуа продолжалась, сообщает CNN Indonesia.

Джоко Видодо

Глава государства ценит энтузиазм жителей Западного Папуа в получении вакцины и надеется, что местное правительство сможет призвать больше граждан, особенно студентов, прививаться от коронавируса.

На сегодняшний день 93,9 млн человек вакцинированы от COVID-19. Из них 3,9 млн — подростки.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство туризма и креативной экономики Индонезии помогает киноиндустрии продвигать и производить фильмы в разгар пандемии.