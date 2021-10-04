Баку, 4 октября, 2021, 09:03 — ИА Регнум. В Азербайджане медики в течение суток 3 октября выявили 712 случаев заражения коронавирусом по результатам проведения 8760 тестов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За время пандемии в республике выявили 485 987 носителя SARS-CoV-2, из них признали выздоровевшими 464 611человек, в том числе 1813 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 14 803 носителей коронавируса.

Всего в стране скончались 6573 пациента с диагнозом COVID-19, в том числе 14 — за последние сутки.

Днём ранее в Азербайджане сообщили о 684 выявленных случаях заражения коронавирусом за сутки в результате 9832 тестов. Выздоровевшими медики признали 2060 человек. Скончались 16 пациентов с диагнозом COVID-19.

Напомним, в Азербайджане с 2 октября была возобновлена работа общественного транспорта по выходным дням.