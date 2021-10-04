Москва, 4 октября, 2021, 08:59 — ИА Регнум. На портале правительства Москвы mos.ru с 4 октября заработал новый онлайн-сервис — информация о городских взрослых поликлиниках, сообщается на портале мэра столицы.

Иосипенко Александр Даниилович (IosAD3) Поликлиника

С помощью нового сервиса москвичи смогут оперативно найти информацию о том, к каким поликлиникам они прикреплены, познакомиться с режимом их работы, узнать номера телефона регистратуры и имя участкового врача.

Новый сервис позволит сэкономить время пациентов при обращении в поликлинику. Он стал 23-й электронной услугой в сфере здравоохранения, доступной на mos.ru. Также для москвичей в поликлиниках работает чат-бот.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе на сайте правительства Москвы заработал новый онлайн-сервис — заявка на поверку или замену счётчиков воды.

Читайте подробнее: На mos.ru появился новый сервис: поверка или замена водосчётчиков