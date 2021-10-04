Москва, 4 октября, 2021, 08:58 — ИА Регнум. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека запустила горячую линию по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ для всех регионов России. Об этом 4 октября сообщается на сайте ведомства.

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«Четвертого октября 2021 года во всех субъектах Российской Федерации начнёт работу горячая линия Роспотребнадзора по профилактике ОРВИ и гриппа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты ведомства расскажут об отличиях симптомов гриппа и ОРВИ. Также будет доступна информация о том, как подготовиться к вакцинированию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что грипп или ОРВИ не могут быть причиной для отказа от вакцинации против COVID-19.

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