Москва, 4 октября, 2021, 08:57 — ИА Регнум. Нынешней зимой в России ожидается значительное увеличение количества выпавших осадков, об этом 4 октября сообщается на сайте центра погоды «Фобос».

Сугробы

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"Города России наступающей зимой заметет больше обычного. Например, в Москве высота сугробов может почти на четверть превысить норму. Но это еще не самая значительная аномалия — в низовьях Волги, Приколымье и на юге Сибири высота снега может оказаться в полтора-два раза выше многолетних значений», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что, по данным синоптиков, самое аномально большое количество выпавших осадков во время грядущей зимы ожидается в Южной части России, в верховьях Оби и Енисея, в Прибайкалье, а также на севере Дальнего Востока.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Томской области днём 4 октября местами ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.