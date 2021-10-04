Мельбурн, Австралия, 4 октября, 2021, 08:53 — ИА Регнум. Жители Мельбурна (столица Виктории, юго-восток Австралии) провели в состоянии локдауна больше времени, чем жители любого другого города в мире. Об этом 4 октября сообщил телеканал Nine News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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Австралийский мегаполис, который 4 октября «отметил» свой 246-й день локдауна, опередил по длительности локдауна столицу Аргентины Буэнос-Айрес. В то же время жители Мельбурна не теряют надежду, поскольку к 26 октября 70% местного населения старше 15 лет будут полностью вакцинированы от COVID-19, что приведет к снятию антикоронавирусных ограничений для привитых.

Журналисты отмечают, что сейчас единственной возможностью отметить локдаун является достижение целевого показателя по вакцинации. Эпидемиологическая ситуация в городе, как и во всем штате, стремительно ухудшается, поскольку ежедневное число случаев заражения коронавирусом превысило показатель в самом густонаселенном штате Австралии — Новом Южном Уэльсе.