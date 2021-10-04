Мельбурн, Австралия, 4 октября, 2021, 08:51 — ИА Регнум. Десятки выпускников школ Мельбурна (столица Виктории, юго-восток Австралии) не смогли сдать выпускной экзамен, из-за то, что их тесты на COVID-19 показали положительные результаты. Об этом 4 октября сообщил телеканал Nine News.

Дарья Драй ИА REGNUM COVID-19

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Выступая на пресс-конференции, заместитель премьер-министра и министр образования Джеймс Мерлино отметил, что среди 8 000 учащихся 12-х классов было выявлено 33 случая заболевания COVID-19. Это произошло после того, как тестирование на COVID-19 для студентов, сдающих выпускной экзамен, было «настоятельно рекомендовано» в ряде населенных пунктов, включая Бримбанк, Кейси, Даребин, Хьюм, Мелтон, Морленд, Уиттлси и Виндхэм.

«Министерство образования свяжется с этими учащимися и сообщит им, что они не могут сдать экзамен GAT, и мы договоримся о том, как они смогут сдать его на более позднем этапе», — пообещал Мерлино.