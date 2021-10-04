Сидней, Австралия, 4 октября, 2021, 09:00 — ИА Регнум. В то время, как жители Большого Сиднея активно вакцинируются от COVID-19, чтобы достичь целевых показателей по иммунизации и положить конец введенному локдауну, 4 октября телеканал Nine News в своем специальном репортаже сообщил, где жители штата Новый Южный Уэльс планируют провести отпуск после наступления «Дня свободы» 11 октября, когда локдаун будет отменен, а также в период Рождества и Нового года.

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Согласно новым данным, предоставленным специально для телеканала популярным туристическим сайтом Wotif, Поколбин, винный курорт в самом сердце долины Хантер, сейчас находится в центре повышенного внимания. Популярное место с раскинувшимися на сотни акров виноградниками и живописными пейзажами в настоящее время занимает первое место по числу просмотров и бронирований. Населенные пункты Киама и Джервис-Бей, также расположенные на Южном побережье, замыкают пятерку лидеров.

Отмечается, что мегаполис Сидней остается бесспорным фаворитом, когда дело доходит до самого популярного места отдыха в Новом Южном Уэльсе. Согласно данным Wotif по бронированию жилья, Ньюкасл в настоящее время занимает второе место после столицы Нового Южного Уэльса, а Порт-Стивенс, Порт-Маккуори и Поколбин входят в пятерку лучших.