Сидней, Австралия, 4 октября, 2021, 08:45 — ИА Регнум. Самый крупный мегаполис Австралии стремительно приближается к 70-процентному охвату вакцинации жителей от COVID-19 двумя компонентами. Всего за последние сутки в штате Новый Южный Уэльс было зарегистрировано 623 новых случая заражения коронавирусом. Еще шесть человек скончались от COVID-19. Об этом 4 октября сообщил телеканал Nine News.

Сидней

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С 4 по 11 октября на территории района местного самоуправления Лисмора будет введен локдаун, поскольку министерство здравоохранения штата отмечает свою обеспокоенность по поводу «повышенного риска для здоровья населения, связанного с COVID-19».

В настоящее время в Новом Южном Уэльсе 67,1% местных жителей в возрасте 16 лет и старше считаются полностью привитыми от COVID-19. 88,4% получили первую дозу вакцины от COVID-19. Это означает, что антикоронавирусные ограничения в Сиднее и его окрестностях будут сняты, как и было обещано, 11 октября.