Москва, 4 октября, 2021, 08:36 — ИА Регнум. За время пандемии коронавирусной инфекции сотрудники МЧС России продезинфицировали 65 тыс. объектов образования, медицины и транспорта. Об этом 4 октября сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Фото: пресс-служба Западного военного округа Дезинфекция в Псковской области

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»На текущий момент продезинфицировано более 7 тыс. лечебных и свыше 8 тыс. образовательных учреждений, почти 50 тыс. объектов транспортной инфраструктуры», — уточнили в ведомстве.

Кроме того, с 2020 года продезинфицировано более 390 тыс. единиц транспорта.

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Напомним, 4 октября в России отмечается День гражданской обороны. Подразделения радиационной, химической и биологической защиты активно участвуют в мероприятиях по профилактике новой коронавирусной инфекции, проводят обеззараживание социальных объектов и мест массового скопления людей.