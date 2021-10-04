Москва, 4 октября, 2021, 08:35 — ИА Регнум. В центре Европейской России малооблачная, солнечная и почти безветренная погода будет продолжаться до конца текущей рабочей недели. Об этом 4 октября рассказал Новости научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Дарья Драй ИА REGNUM Золотая осень

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Как уточнил синоптик, слова которого приводит РИА Новости, в это время также периодически будут появляться облака, которые при этом будут находиться на большой высоте небольшим слоем.

«Но будет много солнца. Золотая осень и только. Именно во всем центральном округе», — добавил он.

При этом Вильфанд отметил, что ветер в названный период изменится с южного на юго-западный и указал, что атмосферное давление при этом достигнет 762—764 мм рт. столба, что является рекордно высокими значениями.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре РФ сообщили, что в понедельник, 4 октября, в столице России ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Температура воздуха в городе составит +9…+11 °С.