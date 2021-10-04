Оттава, 4 октября, 2021, 08:34 — ИА Регнум. Генеральный менеджер сборной Канады по хоккею Дуг Армстронг объявил первых игроков, вошедших в заявку команды на Олимпиаду-2022. Об этом 4 октября сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

(сс) Connor Mah Коннор Макдэвид

Ими стали нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, форвард «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби и защитник «Вегас Голден Найтс» Алекс Пьетранджело.

Олимпийский хоккейный турнир на Играх в Пекине состоится с 9 по 20 февраля 2022 года.

Напомним, 3 сентября было объявлено, что игроки НХЛ будут участвовать в Олимпийских играх. В 2018 году Игры в Пхёнчхане прошли без их участия.