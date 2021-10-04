Пекин, 4 октября, 2021, 08:36 — ИА Регнум. Подготовка мер противодействия новому вирусу, с которым человечество обязательно столкнется в будущем, нужна уже сейчас. Об этом глава китайского Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Гао Фу заявил в ходе ежегодного киотского форума «Наука и технологии в обществе».

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Он отметил, что недавно мир столкнулся не только с пандемией коронавируса, но и с другими проблемами. Это, например, инфодемия — переплетение актуальной информации и ложных сведений.

«Это рождает множество слухов и проблем, которые приходится решать», — сказал Гао Фу.

Он подчеркнул, что в будущем людей ожидает встреча с «вирусом Х». Он может появиться в любое время и в любом месте, о его характеристиках пока не знает никто. Решать эту проблему придётся вместе, отметил китайский специалист и предложил в связи с этим «принцип четырёх C».

Это сотрудничество (cooperation), соперничество (competition), общение, или обмен информацией (communication), и координация, в том числе с третьей стороной (coordination). Особенно важен обмен информацией, уточнил эксперт, ведь именно предоставленные Китаем сведения в период распространения коронавируса позволили учёным начать разработку вакцин.

Ранее, до пандемии, форум «Наука и технологии в обществе» проходил в японском Киото. Теперь мероприятие проходит онлайн. В 2021 году форум начался 2 октября, он посвящён предотвращению распространения SARS-CoV-2.

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