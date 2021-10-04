Кишинёв, 4 октября, 2021, 08:32 — ИА Регнум. В Молдавии в течение суток 3 октября выявили 560 случаев заражения коронавирусом в ходе 4314 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

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За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 297 232 носителя SARS-CoV-2. Из них признаны медиками выздоровевшими 280 754 человека, в том числе 463 — за последние сутки.

В больницах республики разместили 1930 пациентов с COVID-19, из которых 172 находятся в тяжёлом состоянии. За время пандемии в 6854 случаях пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались. За последние сутки в стране зафиксировали 25 таких случаев.

Днём ранее в Молдавии выявили 991 случай заражения коронавирусом в результате проведения 7363 тестов. Выздоровевшими врачи признали 1169 человек, скончались 24 пациента с COVID-19.

Стоит отметить, что в Молдавии с 1 октября вступили в силу новые карантинные правила. В населённых пунктах еженедельно устанавливают цветовой код в зависимости от уровня эпидемиологической опасности. В зависимости от кода будут вводить карантинные ограничения.