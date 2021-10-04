Бергамо, Италия, 4 октября, 2021, 08:25 — ИА Регнум. «Милан» одержал победу над «Аталантой» в матче седьмого тура итальянской Серии А. Встреча завершилась со счётом 3:2, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Maarten Van Damme ФК Милан

В составе «Милана» голы забили защитник Давиде Калабрия на первой минуте, полузащитник Сандро Тонали на 42-й и нападающий Рафаэл Леау на 78-й.

«Аталанта» смогла в конце матча отыграть два мяча. Отличились Дуван Сапата, реализовавший пенальти на 86-й минуте, и хавбек Марио Пашалич на 94-й.

На сегодняшний день «Милан» занимает второе место в чемпионате Италии, на счету команды 19 очков. «Аталанта» идёт на восьмом месте с 11 очками.

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