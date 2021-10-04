Сеул, 4 октября, 2021, 08:28 — ИА Регнум. В Южной Корее за минувшие сутки выявили 1673 случая заражения коронавирусом. Об этом 4 октября сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Согласно опубликованным данным, 1653 случая заражения локальные, ещё 20 случаев — завозные. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 319 777.

Сокращение числа новых случаев инфицирования, которое произошло впервые за последнюю неделю, представители органов здравоохранения связывают исключительно с сокращением объёмов тестирования на коронавирус в выходные дни.

Число жертв пандемии в стране увеличилось на шесть человек — до 2513 человек. Уровень смертности составил 0,79%.

3 октября в Южной Корее были выписаны из стационаров и освобождены от режима карантина 3822 человека. Число выздоровевших в стране увеличилось до 282 669.