Рим, 4 октября, 2021, 08:20 — ИА Регнум. «Рома» одержала победу над «Эмполи» в матче седьмого тура итальянской Серии А. Встреча завершилась со счётом 2:0, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Photolure Генрих Мхитарян

В составе «Ромы» голы забили полузащитники Лоренцо Пеллегрини на 42-й минуте и Генрих Мхитарян на 48-й.

На сегодняшний день «Рома» занимает четвёртое место в чемпионате Италии, на счету команды 15 очков. «Эмполи» идёт на 10-м месте с девятью очками.

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