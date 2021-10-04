Флоренция, Италия, 4 октября, 2021, 08:17 — ИА Регнум. «Наполи» одержал победу над «Фиорентиной» в матче седьмого тура итальянской Серии А. Встреча завершилась со счётом 2:1, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) RonnyK Эмблема футбольного клуба «Наполи»

В составе «Наполи» голы забили нападающий Ирвин Лосано на 38-й минуте и защитник Амир Ррахмани на 50-й. У «Фиорентины» отличился защитник Лукас Куарта на 28-й минуте.

На сегодняшний день «Наполи» занимает первое место в чемпионате Италии, на счету команды 21 очко. «Фиорентина» идёт на пятом месте с 12 очками.