Пекин, 4 октября, 2021, 08:16 — ИА Регнум. Из-за угрозы наводнения экстренными службами Китая было эвакуировано 4430 человек в провинции Ляонин, расположенной в северо-западной части страны. Об этом 4 октября сообщает Центральное телевидение Китая.

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Уточняется, что в результате сильных дождей уровень воды в 13 небольших водохранилищах провинции превысил предельные отметки.

Также указывается, что больше всего людей эвакуировали в городских уездах Аньшань и Бэньси.

Помимо того, отмечается, что также сильные дожди вызвали сход селей и оползней в горах провинции, а в уезде Бэньси из-за обрушения горной породы был закрыт для движения участок одной из автотрасс.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября стало известно, что свыше 2,4 тыс. человек были эвакуированы из-за наводнения в штате Керетаро в центральной части Мексики.