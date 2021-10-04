Москва, 4 октября, 2021, 08:15 — ИА Регнум. По итогам дня 1 октября нефть марки Brent подорожала 0,96%, до $79,13. При этом в ходе азиатских торгов цена снижалась до $77,53. Падение было сдержанным, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Павел Редин ИА Красная Весна Добыча нефти в России

С падением индекса доллара до 94 п. цена восстановилась до уровня $79,37. Ослабление доллара началось со снижения доходности десятилетних гособлигаций США. Падение ускорилось к закрытию торгов на фоне фиксации прибыли по долларовым позициям.

Согласно последним данным Baker Hughes, количество буровых нефтегазовых вышек в США на прошлой неделе выросло на семь единиц, до 528 шт.

Количество активных нефтяных вышек увеличилось на семь единиц, до 428 шт. Показатель растет четыре недели подряд.

В центре внимания участников рынка находится заседание мониторинговой комитета ОПЕК. Нефтепроизводители должны обсудить вопрос о том, следует ли увеличить добычу на 400 тыс. баррелей в сутки или более в ноябре и декабре.

Картель постепенно ослабляет сокращение добычи, вызванное пандемией коронавируса. Некоторые страны призывают увеличить добычу быстрее, чем планировалось, в связи с нехваткой природного газа в Европе

Сегодня, 4 октября, на торгах в Азии нефть торгуется в небольшом минусе. Баррель Brent стоит $79,01. С технической точки зрения покупателям ничего не мешает поднять цену до отметки $81,50, ожидая новостей от ОПЕК.

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