Москва, 4 октября, 2021, 08:09 — ИА Регнум. В понедельник, 4 октября, в столице России ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Температура воздуха в городе составит +9…+11 °С. Об этом 4 октября сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Alexx Zimin Осень. Москва

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Также указывается, что ветер юго-восточного направления будет дуть со скоростью 2−7 м/с, атмосферное давление составит 764 мм рт. столба.

При этом отмечается, что в ночь на 5 октября в Москве также ожидается облачная погода с прояснениями и без осадков, температура воздуха +3… +5 °С.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что в завершившемся сентябре нынешнего года температура воздуха в Москве была на 0,9 градуса ниже климатической нормы.