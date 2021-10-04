София, 4 октября, 2021, 08:04 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Болгарии рассматривает программу обязательной вакцинации представителей отдельных категорий профессий от COVID-19. Об этом, как сообщает Болгарское национальное телевидение, заявила советник минздрава Болгарии Мира Кожухарова.

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«В первую очередь должны быть привиты лица, непосредственно контактирующие с зараженными пациентами, а также те, чья работа предполагает общение с широким кругом лиц», — заявила она.

В случае одобрения соответствующей программы правительством страны, в ближайшее время прививки от COVID-19 получат врачи, учителя, полицейские, а также сотрудники системы общественного питания и торговли. Как ожидается, всего в рамках проекта вакцину получат до ста тысяч человек.

Ранее болгарский минздрав неоднократно сетовал на низкие темпы вакцинации от коронавирусной инфекции. Согласно официальной информации, на данный момент необходимые инъекции получили около 20% болгар.