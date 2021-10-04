Москва, 4 октября, 2021, 07:20 — ИА Регнум. Несколько вариантов коронавирусов было обнаружено в результате исследования у летучих мышей в России. Об этом 3 октября сообщила руководитель группы геномики и постгеномных технологий ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская в беседе с РИА Новости.

Марина Каширская ИА REGNUM Летучих мышей можно было сфотографировать, покормить и погладить

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Специалист уточнила, что около двух сотен летучих мышей были обследованы методом РТ-ПЦР. Учёные специально искали у рукокрылых коронавирусы, сходные с SARS-СoV-2, но ничего похожего не нашли.

Однако у летучих мышей было обнаружено несколько разновидностей других коронавирусов. Как пояснила Сперанская, в природе существует множество видов коронавирусов, часть из которых была обнаружена у летучих млекопитающих. Такие вирусы встречаются у рукокрылых во всех регионах России, где они обитают. Эксперт отметила, что на настоящий момент многие из этих вирусов мало изучены.

Ранее ИА REGNUM сообщало, как, по словам специалиста, перенесённый COVID-19 влияет на риск заразиться ОРВИ.