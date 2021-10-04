Санкт-Петербург, 4 октября, 2021, 03:32 — ИА Регнум. В арбитражи РФ поступило два банкротных иска, ответчиками по которым выступают муниципальные предприятия сферы теплоснабжения из Свердловской и Ленинградской областей. Оба дела пока к производству не приняты, передаёт ИА REGNUM.

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От межрайонной инспекции ФНС РФ №29 по Свердловской области исковое заявление к МУП «Теплоснабжение» Белоярского горокруга поступило 1 октября 2021 года. В качестве управляющего предлагается участник некоммерческого партнёрства арбитражных управляющих «Орион». Прочие детали дела пока не сообщались.

По данным ЕГРЮЛ, МУП было учреждено в июле 2018 года комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Белоярского городского округа. Директор с сентября 2021 года — Дмитрий Бетев.

Второй иск был подан к МУП «Теплосеть Плодовое» из Ленобласти, также 1 октября. Истцом выступает индивидуальный предприниматель Алексей Сударик. Заявлен долг в размере 4 555 792,67 рубля.