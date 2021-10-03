Москва, 4 октября, 2021, 02:44 — ИА Регнум. Один человек погиб, двое пострадали в результате ДТП с участием пяти автомобилей на МКАД. Об этом 4 октября сообщает пресс-служба УГИБДД по городу Москве.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла на восьмом километре автодороги, недалеко от развязки с Волгоградским шоссе. Столкнулись четыре транспортных средства, в том числе «Газель» и автомобиль каршеринга. Информация о состоянии пострадавших не сообщается.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины ДТП, на месте происшествия работают сотрудники полиции. В телеграм-канале департамента транспорта Москвы уточняется, что в районе аварии для движения свободна только одна полоса из пяти. Водителям рекомендовано по возможности объезжать данный участок.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП с участием трёх автомобилей в Москве, в результате аварии пострадали два ребёнка.