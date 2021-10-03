Захарова прокомментировала публикацию документов «Досье Пандоры»
Москва, 3 октября, 2021, 23:30 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала публикацию документов «Досье Пандоры». Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.
В указанных документах присутствуют данные об офшорных счетах некоторых политиков и знаменитых личностей. В этой связи Захарова напомнила о планах Вашингтона сделать борьбу с коррупцией главной задачей по обеспечению национальной безопасности страны.
Напомним, международный консорциум журналистов опубликовал документы, в которых имеются данные об офшорных счетах ряда политиков и знаменитостей. Если верить публикации, американский штат Южная Дакота стал одним из крупнейших офшорных центров, куда за последние годы были переведены десятки миллионов долларов.