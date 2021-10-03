Маскат, 3 октября, 2021, 22:49 — ИА Регнум. Шторм «Шахин», обрушившийся на побережье Омана, унёс жизни не менее трёх человек, среди которых один ребёнок, сообщает 3 октября телеканал Al Arabiya.

Маскат, столица Омана

По утверждению телеканала, ещё несколько человек числятся пропавшими без вести.

Ребёнок погиб в водном потоке, затопившем улицы города Маскат. Ещё двое мужчин погибли под оползнем в промышленной зоне столицы.

Десятки автомобилей остаются под водой.

Напомним, вечером 3 октября шторм «Шахин» достиг побережья султаната Оман с ливнями и порывами ветра скоростью свыше 40 м/с.

Ранее шторм «Шахин» затронул территорию Ирана, где пропали без вести несколько человек.