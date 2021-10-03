Подгорица, 3 октября, 2021, 21:27 — ИА Регнум. В Черногории по данным на 3 октября ревакцинировали 47% взрослого населения, сообщает институт общественного здравоохранения.

Permkrai.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: массовое заражение малоизвестным RSV — все новости»

На данный момент введено 461 140 доз вакцины против коронавируса.

Первую дозу вакцины получили 246 061 человек или 39,7 процента, а вторую — 215 079 человек или 34,7 процента от общей численности населения.

В Черногории 1111 человек получили первую дозу вакцины за последние 24 часа, а 672 человека прошли ревакцинацию.

Массовая вакцинация против COVID-19 в Черногории началась 4 мая.