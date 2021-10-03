Тбилиси, , 21:10 — REGNUM Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили и его сообщники планировали организовать в Тбилиси убийства нескольких оппозиционеров, чтобы подорвать легитимность грузинской власти, заявил 3 октября премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в интервью телеканалу Imedi.

Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам премьера, на 3 октября сторонники Саакашвили планировали митинг оппозиции, на котором он должен был бы появиться. При попытке правоохранителей задержать Саакашвили возникли бы беспорядки.

«В это время, в качестве одной из версий, планировалось убийство нескольких оппозиционеров. Это должно было произойти для того, чтобы наша власть полностью была делегитимизирована», — заявил Гарибашвили.

Как сообщало ИА REGNUM, Саакашвили нелегально вернулся в Грузию, где был заочно признан виновным в ряде уголовных преступлений. 1 октября экс-президента Грузии задержали и поместили в тюрьму.

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