Вашингтон, 3 октября, 2021, 20:48 — ИА Регнум. Бывший президент США Дональд Трамп потребовал лишить Пулитцеровской премии газеты The New York Times и The Washington Post, врученной изданиям за статьи о расследовании «российского вмешательства» в выборы главы Соединенных Штатов. Об этом сообщает RT.

Mark J. Terrill Трамп

По словам Трампа, публикации основаны на лживых сообщениях о том, что между Кремлем и штабом экс-главы государства существовали связи.

«Как уже стало широко известно, это освещение было не более чем политически мотивированным фарсом, призванным распространить ложную историю о том, что мой предвыборный штаб якобы вступил в сговор с Россией, несмотря на полное отсутствие доказательств, подтверждающих это обвинение», — отметил Трамп.

Напомним, в феврале 2020 года штаб Трампа подал иск против газеты The New York Times, обвинив редакцию издания во лжи о сговоре Трампа с Россией.