Доха, 3 октября, 2021, 20:32 — ИА Регнум. Правительство Катара включило российскую вакцину против коронавирусной инфекции «Спутник V» в список одобренных препаратов на территории государства. Об этом сообщается в заявлении Министерства здравоохранения страны.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Катар

«Министерство здравоохранения информирует о нескольких обновлениях в своей политике относительно поездок из Катара и прибытия в эмират в условиях пандемии COVID-19. В список условно утвержденных вакцин добавлен препарат «Спутник V», — отмечается в заявлении.

Кроме того, одобрение также получил китайский препарат, изготовленный компанией Sinovac.

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Напомним, с начала эпидемии коронавирусной инфекции в Катаре от последствий заболевания COVID-19 скончались 606 человек. Прививку от коронавируса сделали 4 млн 725 тыс. человек.